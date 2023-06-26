近期Me too事件在各界狂燒，許多人紛紛站出來指控嫌疑犯，演藝圈男星許傑輝、宥勝、NONO、黃子佼都遭到指控，也有曾獲過金馬獎肯定的導演遭到多位工作人員點名，他們陸續發出聲明，仍引起外界不小震撼；近日DJ圓圓受訪提到曾被演藝圈大哥性騷。

根據《自由時報》報導，圓圓透露當時車上只剩大哥級前輩和她，對方突然變得很「熱情」，最後圓圓放了水屁才脫困。圓圓除了在台灣工作，海外邀約也不少，曾到大陸多個城市工作，更幸運遇到大陸男星黃曉明，同時大讚對方很帥。圓圓過去曾談到自己的愛情觀，曾經有一次看焰火時，目擊身邊的一對情侶上演求婚橋段，男生當天在焰火升空的霎那，請出親友團，每人手持仙女棒把女主角團團圍住，而男主角當眾求婚，讓渴望愛情的DJ圓圓超級羨慕，默默立下心願，如果有人在綻放的焰火下向她求婚，她一定秒嫁。

圓圓除了主持，偶爾也會上談話性節目，工作滿檔的她忙到沒時間管理終身大事，媽媽為此下了獎賞，只要有人幫圓圓介紹對象並成功交往三個月就給出3萬6大紅包，她也將消息告知周遭朋友，希望增加大家介紹好姻緣的機率，更逗趣補充：「想要賺36000大紅包的人，快介紹好男人給我吧。」

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