據食用過的民眾所述，鋸棘紅魴鮄肉質細緻，但魚身披覆甲殼堅硬，食用部分少，經濟價值低。（蕭嘉蕙攝）

台東漁民捕獲怪魚 龍頭蝦身名為「鋸棘紅魴鮄」

海洋世界無奇不有，台東漁民在大武外海捕獲1尾橘紅色「龍頭蝦身」的怪魚，起初以為是「龍王魚」，經專家判斷為深海罕見魚類，名為「鋸棘紅魴鮄」，主要匍匐於海底覓食，據說肉質細緻，但魚身披覆甲殼堅硬，食用部分少，經濟價值低，因此市面上少見。

民眾好奇圍觀，還有人拿起手機拍照，眼前這尾長約20公分、重約0.5公斤的怪魚，頭部寬平，前端有尖嘴，鰓兩側還有細鬚，形如傳說中的龍頭，但魚身尾部卻漸細小，表面有一節一節的骨板，背鰭上帶有尖棘，宛如蝦身。

台東漁民日前在大武外海捕獲此魚，原以為是「龍王魚」，經過專家比對後判斷為罕見的深海魚類，名為「鋸棘紅魴鮄」，主要分布於西太平洋至印度洋之間的海域，從日本海南端到台灣周遭海域都有捕獲的紀錄。

東部海洋生長研究中心副研究員黃侑勖說明，鋸棘紅魴鮄主要棲息於深海約300至500公尺，屬於底棲性魚類，平時匍匐於海底覓食，較少被釣獲，通常是使用拖網漁業誤捕。

據食用過的民眾所述，肉質細緻，但總體來說經濟價值低，漁民捕獲通常會丟掉，因此市面上很少見，2012年以及2013年間，分別在台東縣成功鎮以及屏東縣東港鎮，都有漁民捕獲過紀錄。