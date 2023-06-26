霞海城隍廟每年端午前後都會舉辦水巡活動，慶祝城隍生辰，讓城隍爺坐到龍舟上巡視淡水河，寓意除煞保平安，這樣特別的景象，也吸引不少遊客一起參與，就連日本YouTuber都很興奮能參加這麼特別的宗教活動，也對民眾熱鬧和慶祝的氣氛感到很驚訝。

每年水巡時，城隍爺都會坐上龍舟，霞海城隍廟也會邀請幾個龍舟隊一起參與，跟著城隍爺到淡水河巡視，象徵趕走河上的髒東西，並保護這一帶居民風調雨順。不過神明坐上龍舟這樣有趣的景象，也讓遊客相當興奮，當天也有日本YouTuber一同參與，並透漏自己是講歷史的YouTuber，之前也對道教有一些研究，但從來沒看過神明搭船的景象，並表示民眾可以和神明玩在一起，這在日本很少見，認為是難得又開心的經驗。

整個隊伍水巡完就到大稻埕踩街，月老會跟著城隍爺巡視各地，許多民眾也會拿出香案拜拜，當地店家表示，「城隍爺是我們這邊很重要的一個信仰，平常時不時也會去霞海拜拜，今天也誠心祈求城隍爺，保佑我們店家生意興隆、一切平安。」一年一度的水巡活動除了吸引遊客前來參與，也讓附近居民有個心靈寄託，凝聚社區向心力。

水巡完城隍爺會到大稻埕踩街。（何祥瑀攝）