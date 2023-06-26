農友說，埔里鎮大坪頂的百香果，今年因年初乾旱、夏季高溫、病蟲害等原因，導致減產約6成。（楊靜茹攝）

埔里鎮大坪頂的百香果受到極端氣候影響，因乾旱、高溫、病蟲害等原因嚴重減產。（楊靜茹攝）

侯友宜說，百香果是他很喜歡的健康美食之一，這樣好的水果不只內銷，更要走到國際。（楊靜茹攝）

國民黨總統參選人侯友宜26日下午在南投縣長許淑華、立委馬文君等人陪同下先拜會中台禪寺，接著至埔里大坪頂關心百香果產況，允諾讓百香果銷往國際，讓農友有安定收入。媒體關心侯友宜何時要跟韓國瑜合體？侯友宜強調他跟韓國瑜常聯絡，有共識讓中華民國這片土地更加安和樂利，會一起並肩作戰。

埔里鎮大坪頂盛產百香果，堪稱百香果的故鄉，今年年初乾旱、夏季高溫、病蟲害等原因，導致減產約6成。侯友宜表示，百香果因乾旱、病蟲害減產，農民面對極端氣候，農委會應關心並提出補貼方式；百香果是他很喜歡的健康美食之一，這樣好的水果不只內銷，更要走到國際，如何取得國際認證，有賴中央政府給農友協助，未來他若當選總統，會儘速協助農友。

許淑華說，農民靠天吃飯，面對極端氣候，可能整年收入付之一炬，因此中央要協助增加蓄水池等基礎建設。目前會透過新北的平台，把農特產銷售出去，讓更多北部朋友吃到當季的水果。

馬文君表示，南投縣是全台夏季蔬果重要產區，現在面臨極端氣候，一下子太冷、一下子太熱，有時乾旱、有時暴雨，對農產品產量、品質影響甚巨，中央編那麼多水裡預算，供水措施要做好，當農民的農產價格不保、或產量太少等損失，中央應要提供補助與協助，適時解決。

媒體關心侯友宜何時要跟韓國瑜合體？侯友宜強調，他跟韓國瑜常聯絡，他們接受的是同樣的訓練，讓中華民國這一塊土地能更加安和樂利，他們會一起並肩作戰。

侯友宜2拜會中台禪寺，是否尋求中台禪寺、宗教界的支持？侯友宜指出，中台禪寺在新北市有10個精舍，平常在社會教化公益慈善上給予市民很多幫助，所以感謝南投縣長許淑華、立委馬文君等人陪同下至中台禪寺，讓他能親自感謝方丈，感謝中台對新北市社會慈善所做的奉獻。