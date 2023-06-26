中國人壽秉持公平待客及高齡金融友善的精神，發展出知識陪練，攜手台北市的士林區福佳社區發展協會、文山區興旺社區發展協會，以及台南市秀峰公記慈善會舉辦「金融防詐宣導暨保險知識教育推廣」宣導講座，縮小金融知識落差，共同守護高齡財務安全。

根據英國金融行為監理總署(FCA)「公平對待弱勢客戶指引」指出，欠缺財務知識是導致消費者成為金融弱勢者的因素之一，而根據警政署統計數據顯示，高齡長者是被詐騙的高危險族群，在2023年1-4月的被詐騙人數中，60歲以上族群就較2022年同期成長了13％。

透過金融教育，協助高齡長者提升金融認知，強化經濟韌性，是完善社會安全防護網重要的一環，中壽此次舉辦「金融防詐宣導暨保險知識教育推廣」宣導講座，結合保險及金融服務的核心職能，透過有趣易懂的課程內容，分享金融防詐、資產傳承和風險保障等觀念，讓與會高齡長者在生活中能有防範之心，避免增加財務風險的可能性發生，同時也鼓勵他們走出家門參與社區活動，有益促進身心健康。

隨著近年來詐騙案件層出不窮，網路購物詐欺、假投資詐騙、解除分期付款詐騙等犯罪手法日新月異，現場也有高齡長者踴躍分享自身經驗：「曾經有詐騙集團假冒自己孩子的聲音，打電話來求救並要求交付贖款，好險當下有察覺不對勁，沒有讓歹徒得逞，希望藉由這次中壽辦講座的機會，讓更多社區長者們有風險意識。」

除了講座傳遞實用的金融知識外，中壽更積極將關懷觸角延伸至生活層面，考量高齡長者隨著年齡、體況的變化，在生活和行動上會面臨較多不便，中壽從高齡長者的需求出發，製作「拐杖雨傘」、可愛且印有中壽金融友善服務網址QRcode的「精美便條紙手札」，以及便利反光吊飾，長者可隨身攜帶增加行的安全，這些實用生活輔助小物在現場發送，長者們都揚起開心笑容滿載而歸，未來如有日常生活或金融服務上的需求，都能透過這些輔助小物獲得實質上的幫助。

中壽善盡保險業社會責任，針對高齡長者、身障者、年輕學子持續辦理超過10場金融防詐暨知識教育講座，地點橫跨台北、新北、桃園、台中、彰化、台南等縣市，以朝實現普惠金融及完善社會安全防護網的目標邁進。