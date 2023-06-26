許多人做色色的事情時，多半不希望被別人打擾。一位20歲女子表示，近日她進弟弟房間時忘記敲門，沒想到剛好直擊14歲弟弟看A片，雖然她馬上退出房間，不過還是驚動到弟弟，讓她不知道如何應對才對弟弟比較好。貼文曝光後引發熱議，許多人發現，姐姐進房間的原因，竟是凌晨2點幫弟弟買珍珠奶茶回家，紛紛直呼羨慕。

原PO在Dcard發文指出，弟弟使用電腦時都會習慣性關門、戴耳罩式耳機，隔音效果很好，當時因為已是凌晨2時許，她怕大聲叫喚弟弟會吵醒熟睡的爸媽，於是擅自推門要拿飲料給弟弟，「沒想到意外撞見了弟弟正在看A片的場景」，還被弟弟發現這個尷尬的狀況。

原PO提到，雖然她知道是自己沒敲門導致意外狀況，擔心弟弟從此留下心理陰影，但又猶豫是否該主動和弟弟談及此事，「想請各位給我建議，該裝作若無其事還是主動跟他談會比較妥當？」

對此，許多人紛紛回應，「也太尷尬了，建議當作沒發生吧，如果老姐提出這個問題，我會想找個洞把自己埋進去」、「我會覺得裝沒事比較好，青春期小朋友內心一般比較脆弱，如果真的不小心說錯什麼，怕會讓他更難過或者感覺自己隱私被侵犯」。

另外原PO也說明，進房間緣由是弟弟凌晨2點私訊說想喝珍奶，她幫忙買回家後才會意外撞見，「他當下只是單純在看片，並沒有在自慰」。不少人看了直呼，「這位姐姐好好哦，肯為了弟弟半夜出門買珍奶，有點難以相信而已～這樣的姐姐我也想要」、「請問凌晨2點哪裡有賣珍奶？」、「妳還缺弟弟嗎？我想當妳弟，我還可以陪妳弟看片」。