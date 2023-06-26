蔡英文總統上任後推動年金改革，外傳改革成績不理想，退撫基金預計到135年就會破產。對此，銓敘部今天表示，根據精算結果，公務人員退撫基金用罄年限已延後至140年，確實已達成退撫基金得以維持一個世代財務穩健的階段性改革目標。至於7月以後新進人員退撫新制上路產生的缺口，將由政府分年編列預算撥款補助。

針對外傳退撫基金預計135年用罄等說法，銓敘部表示「不盡正確」，依照公務人員年金改革後第1次退撫基金精算結果顯示，透過年金改革逐年調降公務人員退休所得所節省的經費全額挹注退撫基金，以及提高退撫基金提撥費率等措施，公務人員退撫基金用罄年限已有效延後至140年，確實達成得以維持25年至30年財務穩健的目標。

由於112年7月1日以後初任公務人員建立個人專戶制退撫制度，不再參加現行退撫基金，預估退撫基金將因提撥收入減少而產生財務缺口。

對此，銓敘部指出，日前已同步完成現行公務人員退休資遣撫卹法之修正，明定因個人專戶制退撫制度之實施，造成現行退撫基金用罄年度提前發生的財務缺口，由政府分年編列預算撥款補助，之後再接續撥補現行退撫基金財務缺口，目前已確定自113年度起開始撥補，確保退撫基金維持一個世代的財務穩健。

銓敘部強調，政府推動公務人員年金改革，採循序漸進方式進行，目前相關改革措施仍應持續進行，方可確保改革目標得予落實。此外，銓敘部依照退撫法第92條規定應建立之年金制度監控機制，以及制度定期檢討結果，已依程序陳報考試院審議中，待考試院與行政院會同建立後，將依法持續滾動檢討調整年金制度，以使退撫制度永續發展。