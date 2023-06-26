搶攻首度升級成連續51天的「2023大稻埕夏日節」活動商機，台北凱達大飯店於大稻埕夏日節活動期間推出住房與餐飲優惠，平日每房只要2699元起，每周三中低空煙火之夜再享百宴自助餐廳8折優惠。今年暑假一起體驗大稻埕盛夏慶典的魅力。

帶有著懷舊文青氣息的大稻埕已成了不少人假日放風的好去處，而每年情人節聞名的大稻埕煙火更是震撼級視覺享受，今年則是首度升級成連續51天的「2023大稻埕夏日節」活動，於7月1日開跑，一路進行至8月20日，不但天天有精彩主題活動，每週三晚間還會施放中低空煙火，8月20日更有大型煙火展演。

距離大稻埕15分鐘車程的台北凱達大飯店於「2023大稻埕夏日節」期間推出「夏樂大稻埕」住房專案，平日每房2699元起，入住贈送「國立臺灣博物館四館聯票」，讓今年暑假除了暢玩大稻埕，還能享受拍照、尋寶的藝文知性之旅。

為在8月20日施放大型煙火展演的當天浪漫迎七夕，擁有許多可以觀看大稻埕煙火房型的台北凱達大飯店限量推出「璀璨夏日住房專案」，每房3699元起，躺著看璀璨花火不是夢！原價22800元豪華套房，除有獨立客廳、寬敞臥室以及頂級衛浴搭配景觀泡澡浴缸，還有全景落地窗完美直擊燦爛花火的浪漫展演，專案優惠每房只要9999元。想觀賞夢幻度爆表的燦爛煙火、又不想要人擠人，記得提早來「台北凱達大飯店」卡位。

此外，配合每周三的中低空煙火之夜，百宴自助餐廳亦同步於周三午晚餐期推出8折優惠同慶，每位只要972元起，體驗美食美景雙享受！今年夏天百宴自助餐廳推出一系列「夏日祭」美食盛宴，不僅視覺感官繽紛多彩，同時激起了夏日味蕾。家宴中餐廳也趁勢推出酸香回甘的「檸檬番茄石斑魚套組」，基底以牛番茄與屏東盛產檸檬、台南西瓜綿一同熬煮， 放入低溫熟成的石斑魚，吸飽精華湯汁的魚片，口感細緻、鮮嫩，最後搭配主廚精心研發的川味前菜與美味精緻的招牌小點，讓人回味無窮。