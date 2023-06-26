近期「#Me Too」事件在台延燒，連演藝圈中舉凡許傑輝、黃子佼、宥勝、炎亞綸等明星藝人皆被捲入。其中，炎亞綸風波爆發後，在兩岸皆引起不小的關注，連「飛輪海」的相關話也題頻頻引發討論熱潮。對此，近日有網友在社群上開啟「飛輪海顏值」的討論話題，吸引不少網友們留下自身的看法。

近日，有網友在社群論壇《Dcard》上以「討論飛輪海的顏值」為題發文，文中描述過往對於其成員吳尊、汪東城、炎亞綸、辰亦儒的看法，指出「吳尊過去最帥」、「汪東城以終極系列聞名」、「炎亞綸那時不太愛笑」、「辰亦儒看似沒有代表作」等，並邀請廣大網友們一同留下自身的觀點，文章截至目前累積逾200則留言，而PO文者也貼心整理留言結果，指出票數統計吳>炎>辰>汪。

此外，陸網微博上也掀起相似的討論，有不少網友以「飛輪海當年人氣排名」的話題，開啟討論串，也吸引不少人紛紛留言討論。對此，雖然網友們意見不一，但有部分網友認可當年的人氣順位為吳尊>炎亞綸>汪東城>辰亦儒。

而在相關話題中，網友們除了紛紛發表自身的觀點外，也可見到不少大力讚賞吳尊的留言，「每個時間段不一樣，《終極一班》汪東城火，但《公主小妹》讓吳尊火了」、「感覺誰最火沒有定論，但誰最不火其實很明顯」、「抱歉了，辰哥，但目前沒發現到你的魅力」、「吳尊的顏值真的高，孩子也很帥」、「對於吳尊當時的顏值還是感到很震撼，真的超級帥啊 難怪能一人帶飛全團XD。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。