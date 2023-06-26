清水地熱遊憩區接駁車分淡旺季，國光客運綠17周六、日照常行駛。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣清水地熱遊憩區3月26日啟動長埤湖風景區假日公車點對點接駁，試辦2個月後，縣政府決定12月到隔年3月，天冷屬旺季，每逢周休2日實施接駁，其餘4月到11月的淡季，連假3天以上才會提供接駁車服務。另國光客運綠17從羅東轉運站發車到清水地熱遊憩區的假日專車，周六、日仍照常行駛。

清水地熱為宜蘭縣風景區人氣王，園區內停車場250個停車位，假日經常不到10點就客滿，即啟動停車場總量管制措施，實施一出一進放行，排隊等候入園的車陣綿延數百公尺，需等到車子出園再依序放行，讓不少遊客飽受開車排隊之苦。

縣府交通處表示，日前已執行清水地熱聯外道路改善工程，在全長3.7公里長的路段新闢10處寬約6.5公尺以上的避車道，供中型巴士會車，以提升通行安全；3月底協調國光客運試行20人座接駁公車，從鄰近的長埤湖風景區開到清水地熱遊憩區，4、5月份的假日試辦2個月後召開檢討會議。

交通處說，經工旅處建議，天氣冷遊客較多，清水地熱遊憩區的停車位常常不敷使用，故選定12月到隔年3月每逢周休2日，長埤湖到清水地熱點對點接駁即發車，其他4月到11月，須3天以上連續假期才啟動接駁車，將有3輛中巴輪流服務大家，約15分鐘一班車，日後會再作滾動式檢討。