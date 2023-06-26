前職棒球星、現任職棒味全龍打擊教練張泰山，26日下午在竹北市興隆國小舉辦《HOME RUN：森林王子張泰山O～EO》自傳贈書活動，並熱情為棒球隊小球員、老師簽書、簽球及合影，讓興隆國小氣氛High翻！

張泰山表示，這本書紀綠他20幾年來的大小事，遇到困難要如何面對、要懂得感恩，希能給運動員一些啟發，國小階段的小球員還不需要高壓訓練，享受打棒球的快樂比較重要！

如何「把球打得又遠又高又好」？張泰山現場揮棒示範說，首要注視球、看清球點，他從國小打球、每天打、訓練的方式正確，就能打得好。

有同學問三壘手須具備的條件？張泰山回答，腳要敏捷、手要會反應，同時也和興隆國小棒球隊的教練現場互動，場面熱鬧。

教育局長楊郡慈代表楊文科縣長致贈感謝狀給張泰山，並感謝媒合捐贈張泰山自傳161本，嘉惠竹北市興隆國小、成功國中、六家國小及東興國中等四校棒球社同學的縣議員林禹佑，對縣內棒球教育的支持。

楊郡慈期待『HOME RUN：森林王子張泰山O～EO』自傳，能為竹縣棒球隊的孩子們帶來啟發和指引，鼓勵同學追求夢想、勇敢面對挑戰，也期待看到新竹縣未來出現棒球之星。