新竹市政府大力推動城市外交，拓展國際能見度，日本茨城縣訪問團26日再度參訪新竹市。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府大力推動城市外交，拓展國際能見度，日本茨城縣訪問團26日再度由橫山副知事率團親自拜訪市長高虹安，雙方就產業、觀光及文化等議題展開對談，期盼未來交流合作更加堅實緊密，提升雙方在國際上的競爭力及能見度。

高虹安表示，新竹市具有所得高、出生率高、學歷高、平均年齡低等3高1低的城市DNA，新竹科學園區以及國際知名高科技產業皆坐落於新竹市，在全球佔有舉足輕重的地位，而茨城縣筑波市也擁有國家級的研究中心，在氫能和綠能研究方面相當先進，且目前日商公司佔竹科外商公司比例已超過1成，可見台日產業往來已十足密切。

她指出，今年2月初與大井川知事相談甚歡，雙方在締結友好城市方面達到初步共識，將透過優惠共享、設立專責窗口及合辦新創展覽會等方式合作。

橫山則表示，今早參訪了春池玻璃工廠，深入了解竹市特色傳統產業與循環經濟模式，中午也品嘗到在地傳統美食「貢丸」，更親手體驗製作過程，是個非常特別且難忘的回憶。

而與產發處交流青創產業發展時，相互簡介各自有5家廠商有意願交流，茨城縣目前正積極鼓勵青年創業、輔導產業轉型，期盼這部分能與新竹市持續相互交流請益。

他說，非常榮幸能與新竹市長高虹安面對面交流城市發展願景，雖然知事大井川無法親自到場，但知事相當重視雙方合作，並特別囑託將親筆信轉交給高虹安，邀請高虹安率團來訪茨城縣，日方必定以相同高規格盛情接待，共促雙方情誼，並朝締結友好城市目標邁進。

高虹安並表示，為締結兩市友好協定及提升未來產業交流合作，在2月初的交流會談中已與茨城縣達成初步共識，並在3月14日、3月29日及6月13日舉行3次視訊會議，而筑波研究支援中心顧問高橋，今年也曾2度拜訪竹市府，針對雙方締結友好城市的相關議程協調，感謝大井川的邀請，竹市預計9月拜訪茨城縣，期待屆時能一睹茨城縣的產業風貌。