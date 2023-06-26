今（26）日下午2時許，檢警於板橋殯儀館進行相驗，張姓肇事駕駛在父親的陪同下到場，張男當場下跪，並表示「真的很抱歉」。（圖／民眾提供）

昨（25）日晚間新北市三重發生一起死亡車禍，20歲門姓男子晚間與友人欲前往河濱運動，當他穿越行人穿越道要過馬路時，遭一輛駛過民間拖吊車撞上，當場失去生命徵象，送醫急救仍宣告不治。今（26）日下午檢警前往板橋殯儀館相驗，張姓肇事駕駛現身當場下跪道歉，據家屬透露死者在美國出生，目前就讀華盛頓大學，因放暑假來台灣度假，卻遭遇死劫，悲痛地說「就這樣就沒了」。

據了解，根據門男友人聲稱，當晚8時48分許他們一行人在過馬路前，有先按下穿越馬路的按鈕，然而當號誌轉變門男踏出步伐要過馬路時，就被這輛民間拖吊車撞倒。門男被撞倒後當場失去生命徵象，警消緊急將其送往聯合醫院三重院區急救，但仍於當晚9時22分宣告不治。

今（26）日下午2時許，檢警於板橋殯儀館進行相驗，張姓肇事駕駛在父親的陪同下到場，張男當場下跪，並表示「真的很抱歉」，而其父親也在一旁落淚致歉。張男指出，事發當下交通號誌是黃燈，看到人時已來不及閃避，事故後他立即停車查看，詳細肇事原因仍有待警方釐清。