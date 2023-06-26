桃市府今天與國立陽明交通大學、世界先進積體電路股份有限公司簽訂教育合作備忘錄，推動「大學與高中共創線上學習計畫」，首先製作並推廣「半導體原理與製造概論」數位課程，讓高中學生能深入淺出地了解半導體元件原理、產業的發展等，以利培養未來的半導體人才。

桃市府與國立陽明交通大學合作計畫，建置「ewant桃園市高中數位教學專區」，南崁高中校長陳家祥分享，每名學生可因應自己的喜好選擇5門課，目前南崁高中選課高達2277人次，其中有440人取得證照。

陳家祥提及，曾有學生選修心理課程也取得多張證照，以為他未來就會往這發展，豈料學生卻說「更加確定不喜歡這個領域」，這也是另種幸運。市長張善政也贊同，認為許多高中生進入大學後才發現並非就讀自己有興趣的科系，數位課程能讓學生探索興趣，及早決定志向。

教育局說明，大學與高中共創線上學習計畫，結合市府、大學、業界與高中，共同為高中設計及製作適合多元選修或加深加廣學習的數位教材，這次首先將與國立陽明交大和世界先進合作，製作並推廣「半導體原理與製造概論」數位課程。

教育局表示，該課程能讓高中學生能深入淺出地了解半導體元件的基本原理、產業的發展、及未來技術趨勢等。邀集大學、業界及許多高中遴派或推薦教師加入課程設計與諮詢工作，由陽明交大規畫線上學習內容、錄製教學影片、製作教材與線上活動教案，世界先進則提供專業諮詢、課程設計與製作所需資訊及業界實務經驗分享，盼能有助於培育未來科技人才。