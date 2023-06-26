台美21世紀貿易倡議在6月13日簽署首批協定，被質疑該法案在美國需要眾議院通過，台灣卻無審查表決時，政院經貿談判總代表鄧振中卻說這事急也急不來，還說自從拜登上任後就不跟任何國家談關稅，他不談你也拿他沒辦法。國民黨立委鄭麗文表示，連工商大老林伯豐都說，這對台灣經濟實質助益有限。直批不談關稅我們為什麼要吃萊豬、跟美國買軍購？連勞工問題都要甩鍋給美國，民進黨執政不知是要火大還是心寒。

鄭麗文今(26日)在臉書發文提到，鄧振中說「行政協定依法是送立院查照，但若其他立委有意見，盼改成審議，行政部門當然要尊重，但若是立院主張要逐條審查，如果要改文字，會讓協定失去平衡，不是好主意。」甚至還說：「第二階段會針對環保、勞工、農業議題，其中非常重要的目標就是擴大農產品出口、再來是勞工，1,100萬名勞工是台灣最重要的本錢，透過跟美方談判，讓勞工有更穩定生活、更安全的工作環境。」

鄭麗文質疑，所以台美21世紀貿易倡議只要美國沒問題，台灣就不能有任何意見嗎？不能求慎重逐條審查？還是協定之中有什麼貓膩？所以才不能更改文字？連工商大老林伯豐在三三會例會致詞時也表示：「台美貿易倡議近期獲得美國眾議院歲計委員會審議通過，台灣也應送交立法院進行國會審議，此外，台美貿易倡議屬架構性，與傳統自由貿易協定（FTA）強調關稅減讓與市場准入不同，對台灣經濟實質助益有限。」

「第二階段的議題不就是最衝擊台灣的議題嗎？」鄭麗文強調，更不要說第二階段將要擴大農產品出口，但是台灣的釋迦、鳳梨、蓮霧等農產品，什麼時候看見美國進口了？而民進黨最最最最跳票的事情不就是農業相關、勞工相關，還有環保相關嗎？當時要蛋沒蛋，甚至外銷跳票的，都要百姓幫忙吃，還大撒幣補貼這個補貼那個，說真的，倒是不敢想像台灣外銷農產品到美國，百姓還要幫政府擦多少次屁股？

鄭麗文直批，更不要說為什麼勞工的穩定生活和安全工作環境，是要跟美國談判？是連勞工過得很辛苦都要甩鍋給美國嗎？看著睜眼說瞎話，好像是美國派來代表的鄧振中，真的讓人很火大！但讓人更火大的是，這幾天連假天氣熱到不行，小港機場熱爆，但蔡政府卻在檢討人民？