美國國務卿布林肯在訪問北京期間與中共高層官員會談中，台灣即將舉行的總統大選成為一項重要的議題。美媒《華爾街日報》引述了解中美外交官員會談情況的人士指出，北京試圖了解華盛頓對台灣選舉的興趣，同時表達對台灣執政的民進黨總統候選人的擔憂，中方也希望與美方在台灣總統大選議題進行合作。

《華爾街日報》引述知情人士的話說，與布林肯會談的中國外交官員暗示，台灣副總統賴清德的政治立場可能會加劇台海緊張局勢，進一步損害美中關係。賴清德曾自稱是「務實的台獨工作者」，但是現在立場有所緩和，作為總統候選人，他承諾將對中國採取務實的態度。

報導指出，中國官員顯然希望能夠爭取美國的合作，他們提到了2003年時任美國總統小布希(George W. Bush)如何向另一位台灣總統兼民進黨領導人陳水扁發出警告。由於陳水扁的政策威脅到台海現狀，那一年在白宮的總統辦公室裡，時任中國總理溫家寶坐在小布希旁邊，小布希直截了當地告誡台灣政府不要激起支持台灣獨立的情緒。

上述知情人士說，在上周的會晤中，中國官員問布林肯，對於定於明年1月舉行的台灣選舉的結果，美國是否有既得利益？美國人是否將民進黨視為朋友？在回答中方這些問題時，布林肯重申了美國政府的立場，即在台灣選舉期間，美國將不偏不倚，不會對選舉過程進行任何干預。

報導說，中國外交部和美國國務院均沒有回應媒體的置評請求。

知情人士還透露，中方關於台灣問題的提問是布林肯2天中國之行中一個主要的討論點，這凸顯出台灣在很大程度上處於美中緊張關係的中心。

報導認為，中國領導人習近平將收復台灣作為承載中華民族復興的「中國夢」的關鍵組成部分。隨著拜登政府大肆宣揚加強與台北的經濟、防務和政治聯繫，中國領導層認為美國對中國這一使命構成越來越大的挑戰，北京方面認為美國這一立場可能會使台灣領導人越發大膽，讓台灣進一步遠離中國大陸。

報導分析稱，就台灣問題展開討論之際，這2個大國正試圖恢復今年早些時候因疑似中國間諜氣球飛越美國而中斷的溝通管道。此後，美中關係將隨著美國總統大選接近而面臨更大壓力，需要對中國採取強硬態度，而台灣選舉則可能成為新的緊張局勢來源。

中國政府擔心華盛頓方面會試圖增強賴清德的候選人地位，而美國官員正尋找中國干預台灣選舉的跡象。知情人士還表示，美國和台灣官員正討論賴清德今年夏天可能進行的訪美活動，有可能是利用8月參加巴拉圭新總統的就職典禮時，在美國短暫地停留。