中原國小學生們拿著暑期作業的成品合照。（陳夢茹攝）

義興國小今年指導孩子以逐格動畫入門，製作屬於自己的動畫故事。（陳夢茹攝）

義興國小今年指導孩子以逐格動畫入門，製作屬於自己的動畫故事。（陳夢茹攝）

暑假將至，桃園市各校每年都會推出多元又有趣的暑假作業，其中中原國小因位於中原商圈內，透過自編教材帶領孩子走進商圈，尋找異國美食料理並將其蒐羅起來做出美食途徑，暑假將帶家長一起品嚐踏查。

「想環遊世界吃美食不用出國，來一趟中原商圈就可以了！」中原國小校長黃木姻說，今年的暑假作業透過「商∞道」課程，引導孩子走入商圈、感受商圈及了解商圈，由教師們帶領孩子到商圈尋找各種異國美食，並將其以國家分類，再製作出美食途徑地圖，詳細介紹國家特色、飲食文化、店家資訊等，暑假更將由孩子們帶著家人實地踏查這些店家。

中原國小5年級學生朱雨涵自小生活在中原商圈內，她直呼，雖然在商圈長大但其實對商圈沒有很深入的認識，這次難得有這個課程與機會，在自己動手繪製商圈地圖後，更加了解商圈的地理環境、路名及商店，是非常特別的經驗。

龍岡國中位於來自泰、緬、寮金三角的官兵和眷屬移民的區域，因此也擁有多元特色飲食，學校透過「跨閱龍岡」課程，發展出美食小詩、龍岡小旅人、魅力金三角等主題課程，讓學生化身小記者與導覽員，建立對龍岡的印象。不僅如此，家政課還教授米干製作的基本概念，按照學習單步驟再加入自己的創意，便能製作出獨一無二的米干，鼓勵學生了解在地美食背後的歷史文化故事。

義興國小雙語創新學校以推動雙語教育及STEAM教育的智慧校園聞名，今去年底義興國小師生團隊才剛以逐格動畫《Sika's Tale》獲得第14屆信誼兒童動畫獎佳，今年指導孩子以逐格動畫入門，製作屬於自己的動畫故事，帶領孩子從生活中找靈感、發想故事內容，透過分鏡腳本進行結構與解構的思考，完成逐格動畫製作的第1步，還要配上中英文字幕撰稿、配音、影片後製等，親手打造屬於自己的動畫。

公埔國小位處南崁郊區，過往居民多以農業為生，為了祈求風調雨順，發展出舞龍文化以對抗生活艱辛，為讓孩子找回失離的土地情感，學校研發舞龍課程，鼓勵孩子運用生活周遭可見物品或回收物，創作屬於自己的舞龍，並利用平板自主學習，觀看體育老師錄製的舞龍影片，並以自製舞龍為道具，落實每日運動。

楊梅國中暑假閱讀任務則是要替書中角色完成名片建檔，由學生自選1名角色細細剖析，豐富其資料檔案，除了有查找類型題目，也有結合文轉圖概念，找出外表描述的字句，再依據其中的特色畫出角色，刺激學生「望文生圖」的創意。

教育局表示，桃園市國中小每到暑假就會精心設計具有創意的暑假作業，結合新課綱精神讓學生動手實作或結合學校在地特色，讓學生的學習緊密結合生活與家庭，更引領孩子們學習關懷在地。