中原大學生物科技系副教授招名威稱孩童巴比妥檢驗表中出現的負號（-），應該是「零檢出」意思，遭認定為不實訊息。國民黨立委王鴻薇今天表示，她已向中原大學具名檢舉招名威，涉嫌違反選罷法、社維法，請校方重新評估招名威是否適任。

新北板橋某私立幼兒園發生疑似餵藥案，招名威日前在臉書發文質疑，苯二氮平類（BZD）是3級管制藥品，不會有背景值，應零檢出。但遭台灣事實查核中心指為不實訊息，招名威隨後在臉書發文致歉。

國民黨立委王鴻薇今天發布新聞稿表示，招名威最近被認證在新北幼兒園餵藥事件散播假訊息，將檢測表中64（-）中的（-），聲稱是必須零檢出的意思；經台灣事實查核中心實際諮詢台灣醫事檢驗學會常務監事高智雄、台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師吳明玲和台大化學系副教授徐丞志後，強調是「錯誤」訊息，「負號」是代表陰性。

王鴻薇指出，招名威踐踏學者專家專業，讓許多中原大學師生不齒，呼籲中原大學校方萬不可再縱容這樣的老師繼續傷害校譽下去。

王鴻薇表示，招名威曾與民進黨立委何志偉召開記者會，稱中原大學校方壓迫他向陸生道歉，但招名威在課堂上就有發表「黑人喝酒會臉紅嗎、黑人會曬傷，有看過嗎？」等歧視性言論；對陸生也是相同歧視，受到藍綠政治人物及各界共同撻伐。

王鴻薇指出，招名威還涉及性騷擾事件確立，至今卻未向受害人道歉。民國104年8月，招名威帶領近十名男女碩士生去台南參訪，晚上回到飯店，招名威帶頭起鬨，總計有6位男生將男碩士生壓制在床上，強脫其褲子，整個過程被錄影下來，一旁的女碩士生全程目睹。

王鴻薇表示，中原大學性平委員會確認結果屬實，懲處招名威109學年度敘薪停止晉升一級，兩年年終獎金停發，並接受6小時性平教育課程；沒想到招名威不服懲處，先向中原大學進行申復，遭駁回，後又向教育部提起訴願也遭駁回。（編輯：林克倫）