宜蘭縣某家短期補習班日前爆發有學童遭餵食管制藥品「利他能」，縣府已要求該班停止招生。（宜蘭縣政府衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣某家短期補習班日前爆發有學童遭餵食管制藥品「利他能」，縣府已要求該班停止招生，今（26日）衛生局指出，目前累計有6位學童疑似接受藥品使用，有13名學童家長提出服務需求，7位學童提出轉換補習班安置需求，另有10位學童提出篩檢需求，其中9位已完成檢測，後續縣府也會追蹤檢測結果。

衛生局表示，近日無新增個案，至今仍為6位學童疑似有接受藥物使用史。另原有20位學童提出服務要求，經過這一段時間再次電洽家長確認後，提出有服務需求的學童降為13位；其中總計有7位提出轉換補習班安置需求，有6位已完成轉介安置；另有10位學童提出篩檢需求，含沒有明確用藥史，但有疑慮個案，其中9位已完成檢測。

衛生局指出，如家長對於學童在其他教育場域中使用藥品狀況有所疑慮，也可洽詢教育處專線03-9251000分機2622、2624，縣府將協助釐清；如確有錯誤用藥情況，也會安排進一步的醫療諮詢及檢測。

縣長林姿妙表示，叮囑縣府團隊一定要秉持「保護孩子、勿枉勿縱」原則，持續主動提供後續服務，盡全力讓孩子們得到適切及妥善的照顧服務，積極配合宜蘭地檢署偵辦，儘速解除各界憂慮，讓縣民放心、安心。