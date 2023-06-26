源少年成員盧佾暘、黃莑茗、李秉諭今現身看展。（寬宏藝術提供）

源少年成員盧佾暘、黃莑茗、李秉諭今現身看展。（寬宏藝術提供）

男團「AcQUA源少年」成員佾暘、黃莑茗、李秉諭今（26日）現身華山參觀「卡娜赫拉的小動物 荒唐世界博物館」展覽，看見小動物逗趣的模樣，3人瞬間被療癒，直呼：「真的太有趣啦！」李秉諭更自揭有少女心：「我其實滿喜歡粉紅色的，特別喜歡像卡娜赫拉的粉紅色，就是大家說的少女粉，甚至會穿粉紅色的帽T。」盧佾暘則透露很喜歡夾娃娃，「家裡堆滿我的戰利品，裡面就有很多是卡娜赫拉的娃娃，多到會堆到我妹房間...我也滿喜歡娃娃類的，應該有個2、30隻」。

近來演藝圈性騷風暴不斷，源少年自信表示身上沒有秘密、不怕哪天突然被爆料，且粉絲們都很理性，不會做出踰矩的行為，「他們都會保持距離，站在遠方揮揮手打招呼，很尊重我們」；且粉絲傳來的訊息大多是鼓勵他們，李秉諭說：「看到那些轉發我們表演的訊息都很開心，以前從來不會有人轉發，到現在慢慢增加。」

本次20周年全新展覽將搶先日本，台灣成為首站展出，由可愛的P助與粉紅兔兔化身為博物館導覽員，展區集結近百件經典有趣的嶄新作品，盧佾暘、黃莑茗、李秉諭深陷P助與粉紅兔兔的魅力之中，小動物們化身埃及法老、兵馬俑、摩埃石像等古文物與名畫，讓3人留下深刻的印象、在展區內不停拍照，也話喜歡卡娜赫拉的小動物的粉絲們絕對不能錯過這次展覽。