Me too事件狂燒，各界都有不少人出面指控性騷擾慣犯，演藝圈中藝人許傑輝、宥勝、NONO、黃子佼都陸續被爆料，幾人也都道歉，許傑輝已退出娛樂圈，NONO也宣布停止演藝工作，黃子佼則情緒不穩送醫，隔日黃子佼低調出院，爆出風波後他的粉絲專頁和個人臉書都被關閉，今突然發現黃子佼私人臉書重開了。

黃子佼上傳爆料影片後粉絲專頁關閉，私人facebook帳號也轉不公開，今（26）被發現悄悄重開，但封面和大頭貼全遭移除，宛如幽靈帳號。19日黃子佼被控性騷擾後拍攝影片道歉，並首次露出禿頭模樣，表示已經禿了很久，坦言10歲目睹母親和小王上床，因此產生童年陰影，黃子佼說：「我道歉，辜負很多人的信任跟期待，我也是坐立難安，心裡過不去，我沒有要辯解，也知道自己很難去掩蓋甚麼」。

黃子佼「毀滅式爆料」後驚傳送醫 妻子孟耿如首露面哽咽發聲：一起面對彌補曾經犯的錯誤

黃子佼19日上傳影片後傳出受傷送醫，孟耿如則代黃子佼道歉「很多狀況我也在努力釐清當中 ，認識佼之後他很努力給大家正面能量，以前的事情還需要更多的時間和空間來釐清」，也強調「發生什麼事情都會一起面對、一起彌補可能曾經犯過的錯誤 」，在黃子佼最艱難的時刻依舊站在他身邊。黃子佼的工作也受這次風波影響，他請辭節目《未來少女》，但新節目《大老闆聯盟》預計在7月14日開棚錄影，節目製作總監表示沒有替換主持人一事，未來仍有機會復出。

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