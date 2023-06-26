警方調閱監視器鎖定林姓犯嫌，並於犯嫌住家中及所使用車輛內起獲作案用衣物、手套、方向盤鎖等證物，全案詢後依毀損罪偵辦。（圖／警方提供）

砸車怪客連砸24輛車！台北市信義區基隆路日前發生一起連續毀損案，上周六凌晨3時許，信義分局接獲民眾報案，有車輛擋風玻璃遭毀損案件，警方獲報到場，發現共有24輛車擋風玻璃或雨刷遭毀損，立即調查偵辦，並於8小時後將犯嫌查緝到案。

警方獲報到場，發現共有24輛車擋風玻璃或雨刷遭毀損。（圖／警方提供）

警方表示，上週六24日03時許接獲110通報，在基隆路一段巷內有車輛擋風玻璃遭毀損案件，立即派遣線上警力趕往現場處理，經初步清查巷內共有17部停放於停車格內之汽車擋風玻璃或雨刷遭毀損，分局立即組成專案小組擴大追查，再於周邊巷內發現7部汽車擋風玻璃或雨刷遭毀損，並逐一通知24部遭毀損車輛之車主完成報案程序。

信義分局專案人員獲報後立即掌握特定犯嫌積極追緝，於案發後8小時立即將53歲林姓犯嫌查緝到案，並於犯嫌住家中及所使用車輛內起獲作案用衣物、手套、方向盤鎖等證物，全案詢後依毀損罪偵辦。

信義分局嚴正宣示，絕不容許違法脫序行為影響社會治安，挑戰警方嚴正執法決心，將持續加強防制各類不法犯罪，對於違序違法情事，絕對依法究辦，決不寬貸。