6月26日是聯合國憲章日，聯合國NGO世界公民總會、法稅改革聯盟等多個民間團體，今舉辦線上論壇，以「良心覺醒永續未來 落實人權福國安民」為題，邀請多位法學、人權專家與談，專家呼籲落實聯合國憲章精神，解決不公義案件。

太極門掌門人、聯合國NGO世界公民總會副主席洪道子博士致詞指出，關鍵時刻需要良心覺醒，良心覺醒，就是心藥良方；每個人都有一片與生俱有的清淨心湖，就是深藏在內的良心。人們透過良心重新認識自己，遵循良心的指引，用愛化解干戈，與世界萬物和平共處，小我付出善心良知，串聯眾多良善力量，編織成捍衛世界和平與和諧的良心金鐘罩。

法稅改革聯盟發起人、真理大學法律系所教授吳景欽表示，今日也是「支持酷刑受害者國際日」，近日性騷擾MeToo風暴，讓他關注受害者權益的保護，刑事司法對被害人保護，還有很長的路要走。如果國家是加害者，對加害者究責，權力更不平等。如果被害人要對加害人申請究責，整個程序更困難更不友善，不知道哪一天我們會成為被害人，選舉快到了，希望候選人關心被害人保護的司法改革。

前法官、真理大學財經學院法律學系副教授林燦都認為，聯合國憲章日是期待每個國家都能通過和平的方式來解決爭端，同時要讓人民可以受到平等的對待，從國內的角度來看，國家一定要保護每個人的人權。

聯合國NGO世界公民總會台灣總會秘書長李斐隆表示，台灣雖然不是聯合國的成員，但台灣藉著幾十年來的推動民主，在國際間塑造了人權保障及宗教信仰自由的形象，得到許多國際的支持，值得肯定。

主辦單位表示，支持並發揚《聯合國憲章》所揭櫫之和平、平等、正義、發展等原則及精神，是解決衝突、維護國際和平與安全、以及克服人類面臨全球挑戰的唯一途徑。將《聯合國憲章》的文字付諸行動，在國內從保護人權起始，一步一腳印，逐一平反過往受公權力侵害的不公義案件，才能真正落實聯合國憲章精神。