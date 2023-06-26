民進黨基隆立委參選人、基市議員張秉鈞涉嫌詐領200萬餘元助理費遭收押，張秉鈞的弟弟張偉麒今天在張秉鈞的臉書代哥哥宣布退出此次立委選舉。對此，民進黨表示，我們尊重這個決定，後續交由大選提名策略小組討論。

針對張秉鈞遭收押禁見，民進黨祕書長許立明上周三在中常會表示，黨會密切關注並循相關程序處理，避免對黨造成不可控制的傷害。民進黨發言人張志豪也表示，提名小組將對此充分討論，民進黨也會用最高道德標準來處理。

據了解，民進黨原本預計比照前桃園平鎮立委參選人楊家俍模式，讓張秉鈞自行退選，因張秉鈞已被羈押無法主動提出，提名小組原訂明天開會進一步討論如何處理，張秉鈞的弟弟張偉麒今天即在張秉鈞的臉書代哥哥宣布退選。

針對民進黨提名基隆市立委參選人張秉鈞由家人代為退選一事，民進黨發言人張志豪昨晚表示，我們尊重這個決定，後續交由大選提名策略小組討論。