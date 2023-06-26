美式賣場「好市多」提供各種美味熟食吸引不少忠實粉絲。近日有民眾發現熟食區菜單變了，原來是雞肉捲停售，改由消失多年的海鮮捲登場，消息曝光後引發熱議，不少人感嘆其實有很多人不吃牛肉和海鮮，無法理解好市多為何停賣，紛紛忍不住發出哀號。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，即日起海鮮捲上架、雞肉捲停售，引發網友熱烈討論。不少人紛紛回應，「太好了！消失了好幾年」、「竟然有海鮮捲這東西！？」、「正名：蟹肉棒捲」、「希望這次跟以前一樣有很多蝦」、「今天中壢店吃的，不會太鹹，味道蠻安全的」、「還蠻好吃的耶，起司超多，不知道是不是因為新品，料比較多」。

不過也有許多網友不捨雞肉捲停售，「雞肉捲很好吃欸」、「居然…雞肉捲！不是很多人不吃牛肉跟海鮮嗎？」、「不！我們家只吃雞肉捲耶」、「雞肉捲竟然退場了」、「不！雞肉捲很好吃耶」、「我家女兒沒有雞肉捲哭了，太過份啦」。

根據好市多標示，海鮮捲內容物包括熟蝦仁、蛤蜊肉、蟹味棒、摩佐拉乳酪絲，售價為99元。