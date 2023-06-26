畢業季到來，社會新鮮人紛紛投入職場，想找到一份好工作。人力銀行日前公布「畢業生第一份工作最想從事行業」的調查，其中，不少人擠破頭想進入「夢幻職業」科技業，而非本科系畢業者，有機會進入嗎?麥森創新總裁張嘉翔對於「產業求職」秘辛大公開。

科技業年薪百萬不是夢！內行人驚揭「求職秘辛」

《yes123求職網》日前公布一份「社會新鮮人職涯調查」，第一份工作最想進入行業，前三名分別是餐飲旅遊業（32.7%）、科技業（31.6%）金融保險業（30.6%），當中不少人衝著年薪百萬趨之若鶩，搶當科技新貴。

麥森創新總裁張嘉翔透露「科技業求職秘辛」。（侯釋詠拍攝）

麥森創新總裁張嘉翔表示，「一般IC設計、寫軟體的工程師來說，因牽涉較多職務專業，企業界徵才多半會以本科為主。」另外，張嘉翔提到，「有些求職者的學經歷，可能無法跨過大公司門檻，但他若具備某些能力，積極、開創，且有創業精神的人，我們願意給他一些機會與發揮空間」。

科技業年薪百萬不是夢！

對於科技業薪資結構為何?張嘉翔則分析，「工程師分成很多種，像是寫IC設計的工程師、寫MCU firmware的工程師等，每個人薪資結構不太一樣，不過薪水落點會比一般大公司的薪水還來的好一點。」此外，他坦言「創業型的公司，吸引優秀人才，必須開出更好的條件，除了薪水之外，還有高額獎金或能有創業的機會，才能找到好人才、留住優秀的員工」。