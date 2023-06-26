新加坡交通便利、治安良好、多元的美食文化和多種語言的便民，受到不少國客喜愛。（陳韻萍攝）

於5月8日重新開幕的飛禽公園可近距離與各式鳥兒們近距離互動。（新加坡旅遊局提供／陳韻萍台北傳真）

第二屆新加坡健康養生節舉辦逾180場活動，推廣身心靈健康的重要性，將新加坡打造成與自然共處的城市。（新加坡旅遊局提供／陳韻萍台北傳真）

歡慶新加坡空中纜車50周年，9月30日前可搭乘67個寶可夢精靈球限定主題車廂，前往花柏山和聖淘沙。（新加坡旅遊局提供／陳韻萍台北傳真）

星耀樟宜複合式購物中心有世界上最高的室內瀑布，是機場必拍的熱門夯點。（陳韻萍攝）

新加坡旅遊局推出「新加坡獎勵計畫」，年底前提供近40項全「星」活動讓遊客免費體驗，圖為香水製作體驗。(陳韻萍攝)

暑期旅遊旺季即將來臨，全球政府與民間旅宿業者都在搶觀光客。新加坡政府祭出特色景點與自動快速通關等優勢吸客，除了人氣夯點新加坡環球影城，重新開幕的飛禽公園，堪稱賞鳥迷的快樂天堂。而新加坡動物園迎接50周年，也推出系列特色活動；新加坡空中纜車則以期間限定的寶可夢主題車廂陪旅客到訪目的地。

飛禽公園重新開幕 新加坡動物園50周年吸客

新加坡四季如夏，交通便利、治安良好、多元的美食文化和多種語言的便民，受到不少國際旅客喜愛，每年7到11月是最適合到星國旅遊的季節。暑假旅遊旺季到來，位於萬態野生保育區的飛禽公園，甫於5月8日重新開幕，可說是亞洲最大的禽類公園，擁有超過400種、3500隻鳥類，遊客可近距離與各式鳥兒們互動，無論是天上飛的猛禽霸主、海中游泳健將、甚至是路上短跑衝刺王，都讓賞鳥迷們為之瘋狂。旅客除了可參加導覽、觀賞鳥兒們帶來的精采表演外，也可參與動物餵食或是以飼養員的角度了解鳥兒們，透過寓教於樂的方式認識鳥類的生態與習性。

動物園向來是深受親子客喜歡的景點，可近距離和動物接觸，老少皆宜。新加坡動物園即將於6月27日迎接50周年，園方表示：「新加坡動物園至今已接待近6000萬名遊客，從開園時的72個物種、272隻動物，到現在園區涵蓋河川生態園和夜間野生動物園，是超過300個物種、4200隻動物的家，其中有34％被列為受威脅物種。」

為了紀念開園50周年，新加坡動物園即日起至8月27日推出一系列的 Golden ZOObilee 慶祝活動，包含設置動物裝置藝術、適合拍照打卡的「Happy ZOObilee 步道」，以及預計在9月23日和24日舉辦的萬態野生動物路跑，該路跑活動路線涵蓋新加坡動物園、河川生態園和夜間野生動物園區，可邊跑邊欣賞沿途的動物群們，增添路跑樂趣。

健康養生節舒緩身心靈 寶可夢主題纜車登場

另外，由新加坡旅遊局主導的第二屆新加坡健康養生節即日起在新加坡各地展開為期3周的活動，以「運動健身、調適心靈、調養生活」三大類別舉辦超過180場免費和付費活動，推廣身心靈健康的重要性。而新加坡素有「花園城市」的美名，隨處可見綠樹與植栽，處處綠意遍布，是個與自然共處的城市，遊客可在濱海灣活絡筋骨，甚至過境旅客也可到星耀樟宜放鬆。

不只是新加坡動物園將歡慶50歲生日，新加坡空中纜車同樣迎來50周年慶，9月30日前，旅客搭乘空中纜車前往花柏山和聖淘沙，可搭乘67個寶可夢精靈球限定主題車廂，車廂內有滿滿的皮卡丘、伊布、新葉喵、呆火鱷或潤水鴨，陪伴旅客在觀賞新加坡的天際線鐘抵達目的地。

自動通關入境超輕鬆 獎勵遊客免費「星」旅遊

新加坡的樟宜機場是全球最繁忙的轉運站之一，位於其中的星耀樟宜複合式購物中心有世界上最高的室內瀑布，是機場必拍的熱門夯點。星國自2022年5月實施自動通關計畫，讓符合相關條件的外籍旅客，包括第一次入境的旅客皆能自動通關，至今已超過400萬名旅客使用。而台灣旅客今年4月10日起即可利用自動通關輕鬆入境新加坡。過境新加坡和在樟宜機場轉機的旅客，只要轉機時間在5.5至24小時間，即可參加免費旅遊行程，除了探索樟宜地區，更可進入市區進行城市微觀光之旅。

此外，搭乘飛機入境、年滿16歲的短期外國旅客可運用「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」，事先預約經特別挑選的體驗進行免費體驗1次，該計畫延至今年年底或換完為止，兌換和預訂可在VisitSingapore APP或專屬網頁進行。