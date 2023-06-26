日本男神山下智久與女神新木優子一同為主演新片《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》來台造勢，今（26日）下午出席記者會暢聊拍攝秘辛，新木優子爆料有場她為阻止山下智久做傻事，從背後環抱對方的戲，「雖然我本來就知道山下智久有健身，但沒想到這麼壯，我一抱緊發現他的體格實在太好、力氣太大了，害我好像有點難阻止」。

山下智久暌違12年登寶島撂中文撩粉絲。（鄧博仁攝）

山下智久暌違12年登寶島，剛出場除了不忘用中文自我介紹外，也在主持人的助攻下，撂中文「我想你、我愛你 」撩粉絲，初次來台的新木優子也跟著甜喊「我愛你」。抵達機場看到這麼多粉絲熱情地迎接他們，也讓他們相當感動，並分享昨天晚餐有一起到台菜餐廳享用美食，「大家圍成一桌，氣氛非常和諧，吃得很開心」，山下智久還用中文附和：「好吃！」

新木優子花了4個月每天練習彈鋼琴。（鄧博仁攝）

山下智久在片中飾演眼睛突然失明的漫畫家「泉本真治」，他之前提到自己為了理解角色心境，曾嘗試自己在家矇著眼睛生活，他今表示事前也有向視障人士進行訪問，「想瞭解他們生活中的絕望感，以及如何跨越難關，怎麼用心靈去感受」；耳朵失聰的女孩「相田響」，她除了練習手語外，還特別在家將浴缸放滿水，把頭放入水中，感受聽不到的感覺，片中還有她挑戰彈鋼琴的橋段，「我花了4個月每天練習，練完都會覺得筋疲力盡，睡得很好」，雖然片中只有出現一小段，但敬業的她仍整首曲子都練下來，「除了覺得對角色會更有幫助外，練成之後也覺得很開心，所以到現在還有彈琴的習慣」。

山下智久與新木優子繼《電影版空中急診英雄》後再度合作。（鄧博仁攝）

2人繼《電影版空中急診英雄》後再度合作，新木優子先是大讚山下智久，「5年前到現在不論是外表還是氣質都沒變」，在片場也是和之前同樣親切，「他很會營造現場氣氛，但不會給人壓力，所以大家看到他到現場都是很開心地迎接，這次有場嚴肅的戲，我演出前本來很緊張，但看到也立刻能夠安心表演」；山下智久則是再次感受到新木優子對工作的堅持，「這次她還特別練了鋼琴和手語，真的是個非常認真的女演員」。

被問到對方的迷人之處時，也是新木優子先爆料，山下智久私下其實有點脫線，很按照自己的步調走，並提到自己的興趣是拍照，常會帶相機到片場，「這時候他都會讓我拍，每次我一起舉起相機，他就會看向我的鏡頭，送上一個迷人笑容」；山下智久則透露新木優子是個會非常認真聽別人講話的人，「會特地往前踏出一步，好讓自己可以聽清楚對方說話的內容」。

他們也大方分享自己的感情觀，山下智久自認是「半主動型」，會在不造成對方的困擾狀況下，「看氣氛適度出擊」，新木優子則是「直球型」，她說「想到什麼就會直接行動，我覺得對方很棒的話，就會主動表達我的心意」。

最後，出道27年的山下智久在被問及凍齡秘招，他表示唯一方法就是上健身房，盡量養成運動習慣，並稱自己一點也不忌口，尤其來台灣面對這麼多美食，完全是毫不節制地大吃，對此，新木優子也現場作證，「山下智久真的沒有飲食控制，因為拍攝現場我很常看到他一直在吃東西，可能是要維持肌肉，多吃蛋白質吧！」電影將於7月7日正式在台上映。