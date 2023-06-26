華南銀行所屬台北市大安區濟南路3段50號建築曾是省長台北官邸，因被登陸為歷史建築，華南銀行數度提訴願及行政訴訟，第3次訴願決議原處分應撤銷，並要於90天內重作處分，於是文資會26日第4度審議該案，曾居於此的親民黨主席宋楚瑜也受邀出席細數歷史，強調不少重大政策都在此處通過，深具歷史價值。

宋楚瑜表示，建築保存的不只是外觀，而是其具有的文化及民主內涵，他任職省長期間，在省長台北官邸做過許多重大決議包含推動台灣直選總統、修改《刑法》100條、「萬年國會」在地化及民主化等，強調該建築無法保存，「是非常嚴重的問題」。

宋也指出此建築具5大文化價值意涵，包含省長台北官邸是唯一被完整保存的省政府首長官舍；他參選省長的決定即在此作成，造就台灣唯一一次省長選舉；台灣省長唯一官舍具文化資產價值不言而喻；此處也是眾多台灣民主化轉型決策推動的處所；台灣省政府曾扮演中央與地方政府重要橋樑。

宋楚瑜更秀出就讀北市學校成績單，強調從小在台北市學會做人做事的道理，在省長台北官邸工作，保存此建築不為某人，而是要保存省政府曾在此處做過影響台灣民主轉型發展的重大決定。

華南銀行表示，該建築在1955年興建，屬一般住宅且屋頂外部多次翻修，無任何文資價值，文化局雖登錄為歷史建物，但已被行政法院判決撤銷處分，顯見該建築不具文資價值，希望文化局勿再擾民。

華南銀行並反駁，位於南投省長官邸當初因921大地震毀損，基於善意才出借台北市濟南路3段50號建築讓省政府辦公，未料5年後變成省政府紀念場所，「這個有道理嗎？」並強調省長官邸應在南投。

宋楚瑜則表示，省長台北官邸是省政府財產，他在1993年遷入，到1998年結束省長職務即離開此處，有照片可證明，南投省長官邸則是1999年倒塌，華南銀行搞不清楚歷史，令人遺憾。

文資委員薛琴認為華南銀行發言「深惡痛絕」，同樣曾是省屬行庫的台灣銀行、彰化銀行、土地銀行有許多文化資產，只有華南銀行不斷反對，甚至阻撓文資委員現勘，即使有照片證明歷史價值依然不認帳。

最後經文資會委員審議，全數委員同意濟南路3段50號登錄為歷史建築，登錄名稱為「濟南路3段50號（省長台北官邸）」。