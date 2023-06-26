美國一項關於國家安全問題民意調查顯示，目前多數的美國民眾支持援助遭受迫害的國家抵抗侵略，四分之三的受訪者認為，烏克蘭贏得對抗俄羅斯入侵的戰爭很重要；另一個相似的調查則提到有近6成的美國民眾支持繼續軍售台灣，以利強化台灣的防衛力量。

防衛新聞(Defense News)報導，這項調查是雷根總統紀念研究主辦的，他們在6月底到6月初通過網絡與電話，收集1,254人有效樣本，76% 的受訪者認為，烏克蘭的勝利很重要，對對美國也是。多數民意調查受訪者（約 59%）支持美國向烏克蘭提供軍事援助，只有30%的人反對軍事援助。

相關的民調還指出，美國民眾支持美國繼續在世界上發揮領導作用，反對削減國防開支。

特別有趣的是，民主黨受訪者相當支持軍援烏克蘭， 達到86%，雖然共和黨受訪者也有71%選擇支持，但明顯低了一些，顯然一些人還是有黨派之間，特別是川普支持者寧可選擇不表態；至於表態非共和、民主的獨立人士，只有 58% 的人同意，卻也是超過一半的比例。

雷根研究所政策主任霍夫 (Rachel Hoff)說，在俄烏戰爭開始後，總有一種看法認為，美國民眾不久後就會發生「烏克蘭支持疲勞」，顯然並沒有發生，與去年11月進行民意調查相比，支持軍援的比例還略有增加。總體來說，57%的受訪者支持繼續向烏克蘭提供軍事裝備和財政援助，只有33%的人表示美國更要關注國內問題。

分析「反對援助」的民意，其中 57%的看法認為，美國自身有太多問題沒有解決，因此無法向烏克蘭提供數十億美元的援助；另有15% 的反對者是擔心，進一步軍援烏克蘭會挑釁俄羅斯，後果可能不堪設想；11%的人是擔心美國自身武器庫存耗盡，影響到美國安全。

最後 11% 的人表示，烏克蘭的腐敗問題，使得軍援烏克蘭是無效的的費力氣。但是當被問及，如果建立起一套防止貪污腐敗的機制，更可靠的會計措施，是否會讓他們改變主義支持對烏克蘭的援助時，超過一半的受訪者卻表示，這並不會影響他們的觀點。

民意調查還發現，人們愈瞭解軍援的實際成本和結果時，他們更可能支持對烏克蘭的援助。當民調機構告知支持者「援助金額已達約 240 億美元」（相當於美國軍事預算的 3%），已幫助烏克蘭保住了約 83% 的領土，嚴重削弱俄羅斯的軍事實力、威脅北約盟國的能力，這使得支持者更堅定軍援烏克蘭的看法，他們感到非常划算。

不過，該調查沒有詢問受訪者有關對烏克蘭的具體援助形式，例如更具威力的遠程飛彈，或是否提供美軍現役戰機。

霍夫說：「這樣的調查結果，讓我們想到雷根總統時期，美國對全球事務參與的情況，或者可以說是雷根的遺產，這讓我們深受鼓舞。」

雷根研究所的另一項民意調查發現，超過一半的受訪者同意「繼續支持台灣，以阻止大陸入侵」，但是這裡出現支持度減弱的跡象。

去年11月，61%的受訪者，支持增加美國在台灣附近的軍事活動，58%的人支持向台灣出售更多武器。但在最新的民意調查中，兩個詢問卻分別下滑至56%和 52%。

霍夫認為，與俄羅斯直接攻打烏克蘭不同，相比之下大陸對台灣的威懾比較不明確，這影響了民眾的傾向。並表示共和黨人更傾向支持美國在台灣附近的軍事活動與軍售台灣。

對於TikTok短影音媒體是否該全面禁用，出現更大的分歧，40%的人同意應該在美國禁止使用，但44% 的人反對這樣的禁令。

不同年齡段的受訪者對 TikTok 的看法存在明顯分歧。年輕族群(18~29歲)強烈反對禁令，達到73%，只有19%的人同意禁用，還有 8% 的人不表達意見。

隨著受訪者年齡的增長，對禁令的支持逐漸增加，65歲以上受訪者中，「應該禁用」的比例達到54%，只有24% 不同意；同時，不表達任何意見的也達到22%。