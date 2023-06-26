《大嘻哈2》冠軍阿跨面確定出席。（臺南市政府觀光旅遊局提供）

2023臺南將軍吼音樂節，將在7／22、7／23登場，今年市府拍胸保證邀請的表演卡司歷屆最強，且兩天都加碼高空煙火秀，繼第一波名單包括告五人、FEniX及洪佩瑜後，今（26）日再公布金曲歌后蔡健雅將擔任23日壓軸演出，她興奮直呼：「第一次當然是開心又期待！」另外阿爆、《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面、樂團大象體操也都確定出席。

金曲得主阿爆今年同樣是初登場，透露這次歌單會有動感及優美古謠組合，向觀眾們喊話：「大家記得要跟我一起跳起來！」來自台南本地的歌手、奪下選秀《大嘻哈時代2》冠軍的阿跨面將於23日登台，特別推薦私房景點，「建議大家除了來台南偷看我這個帥哥以外，可以去觀夕平臺或漁光島看看風景抓抓螃蟹」。

在日本知名音樂祭FUJI ROCK大受歡迎的樂團大象體操也超級期待：「很久沒有在台南表演了，這次會特別演出一些很久沒有演奏的曲目，也會帶來新專輯的新歌，希望大家可以來欣賞！」很常和家人一起去台南玩，除了人盡皆知的美食遍佈，近年也發現台南有很多很棒的咖啡店、選物店、藝廊、古董傢俱店，更難忘上次參觀了「漁光島藝術節」和市集，很喜歡當時的場域規劃和氣氛。