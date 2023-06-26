FERRAGAMO黑色Gancini掀蓋肩背包，9萬8900元。（FERRAGAMO提供／朱世凱台北傳真）

Tyson Yoshi嚴格要求體態，厚實肌肉在服裝下若隱若現，酷帥魅力盡收眼底。FERRAGAMO 早秋系列黑色尼龍休閒西裝外套5萬1900元、黑色尼龍休閒西裝長褲3萬1900元。（石智中攝）

Tyson Yoshi平時穿搭喜愛黑白灰三色，尤其西裝更是心頭好，讓他擺拍時靈感不斷。FERRAGAMO 早秋系列白色襯衫2萬5900元、米色羊毛西裝外套參考價格約13萬、米色羊毛百慕達褲參考價格約5萬。（石智中攝）

FERRAGAMO黑色條紋緹花織紋流浪包，3萬8500元。（FERRAGAMO提供／朱世凱台北傳真）

FERRAGAMO帆布造型扣飾涼鞋，2萬9900元。（FERRAGAMO提供／朱世凱台北傳真）

FERRAGAMO撞色鏤空皮革長夾，2萬7900元。（FERRAGAMO提供／朱世凱台北傳真）

香港歌手Tyson Yoshi一出道靠著寫給女友的真摯情歌在兩岸打響名聲，近期釋出與婁峻碩合作的新曲《Just Break Up》，各自都有穩定感情的兩人要唱出聽上去勸離，實則甜蜜求和的另類分手情歌，讓他笑說：「我很喜歡這種反差感。」同時分享與女友感情長跑5年秘訣就是做自己。提及走紅後面對酸民攻擊，他不以為意，更回憶起過去有位癌末的女孩想見他的遺願，讓他相信自己能靠歌聲感動粉絲，「不久後我辦演唱會，即便那個妹妹不在了，我也覺得她有到場來看我。」

以饒舌呈現第一印象的Tyson Yoshi，不想侷限在框架中，近期將觸角延伸到多元曲風，並預告第三張專輯將誕生，歌迷能從中發現全新的他，「我想做什麼都可以有我的風格，過去經典作品就留在那就好，每次創作都該有樂趣和新意。」《Just Break Up》同樣飽含創意，看似搖滾方法唱分手，其實是大放甜蜜閃光，他更笑談與女友感情要好，關鍵是「我們都很做自己，我15歲就認識她，彼此個性早就摸透。」

一周有五天跑健身房的Tyson Yoshi，對體態控制相當要求：「現在就連我照片胖一點都會被網友發現，所以跟朋友碰面幾乎都是約喝咖啡，吃大餐必須挑日子。」儘管在乎粉絲評價，不過面對不客氣的酸民，他反倒一笑置之，認為能滿足欣賞他的歌迷就行，也提到曾有一位癌末女孩許下能見到他的遺願，讓他至今想來仍會心頭一揪，「小妹妹哪怕生命只剩幾天還是很樂觀，用盡力氣要我陪她聊天。」進而成為他創作的助力之一。

私服最愛黑白灰的Tyson Yoshi自嘲是懶人，服裝舒適是必須，而西裝的帥氣感最能打動他，所以接受本報棚拍邀請換穿FERRAGAMO西裝時，內心暗暗叫好，過程中也不忘秀出勤練有成的胸腹肌，凸顯品牌服飾極簡不失有型、摩登性感帶點風雅的魅力。