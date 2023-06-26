民進黨性騷擾案連環爆，台北市勞動局已在日前收到回函說明5案，其中2案已調查完畢，今(26日)召開性平會審議後決定職場性騷案成立，依《性別工作平等法》總計裁罰民進黨90萬元，其餘3案仍在調查中。藍營戰將羅智強大讚蔣萬安市府開罰帥，還點名「輝哥」性騷事件涉吃案的民進黨前副秘書長林飛帆「慚愧嗎？」國民黨台北市議員張斯綱也喊「漂亮！」並提到他之前揭發綠營現任立委曾阻撓性騷報案，要不要也查？

民進黨中央黨部前黨工發生職場性騷案件，經被害勞工透過個人臉書披露後，北市勞動局已透過訪談調查蒐集相關事實，今(26日)召開性平會加以審查，經委員充分討論，評議民進黨職場性騷案成立。

勞動局表示，本次評議的2案違反《性別工作平等法》第13條及第36條規定，性平會決議依《行政罰法》第18條規定，審酌本案違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得利益，並考量受處罰者資力後，認為本案對社會影響鉅大，可責難程度較高，應加重處罰，後續勞動局將依《性別工作平等法》規定處分總計新台幣90萬元，並且公布事業單位負責人姓名，希望大眾予以警惕，其餘案件勞動局會持續依法辦理。

「蔣萬安罰性騷吃案民進黨90萬，帥！」羅智強發文讚好，並在留言區點名該案相關應受責難者「性騷吃案的林飛帆，慚愧嗎？」

張斯綱也發文直呼「蔣萬安對民進黨性騷案件開罰90萬，讚、漂亮！」還提到：阻撓報案的立委要不要查一查？直指與他競爭的綠營現任立委。

網友表示「民進黨是累犯，一罪一罰應該不止這個數，太輕了！民進黨現在有錢要多罰一些」、「查查萊豬立委吳思瑤」、「要查下去啊！」

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