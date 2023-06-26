嘉義縣竹崎分局24日晚間近7點，接獲民眾報案，指因狂風暴雨，他們在竹崎鄉金獅村一處露營區搭設的帳篷被狂風吹走，多位小朋友淋溼，請求警方幫忙提供換洗衣物，瑞里仁壽聯合派出所員警冒著暴雨前往了解，熱心協助39名露營民眾進入室內露營區過夜，換來民眾聲聲感激。

警方表示，24日傍晚山區下大雨、颳大風，就像颱風來襲，獲報竹崎鄉金獅村秋之林露營區有民眾帳篷被吹走，盡管沿途風雨交加，山區道路四處落石和倒塌路樹，瑞里仁壽聯合派出所所長吳國項及警員蕭楷融仍冒險前往。

員警到場時，報案人說他們一行39人，包含小孩7人從外地前來戶外營區露營，傍晚6點多突然下起傾盆大雨，又夾雜陣陣強風，很多帳蓬被吹走，雖暫時撤至金獅國小走廊避難，但小朋友被淋溼擔心受寒，需乾淨衣物、棉被及安置處所，還說不需救護車，也不需要相關機關介入，多位民眾則向員警要求看能不能提供棉被，還說很暗，沒辦法下山。

經警方出面協調，營區管理者便將戶外露營遊客安置於室內露營區，另提供民宿區房間供家長照顧小孩，讓這群飽受驚嚇的露營客安全度過風雨交加的夜晚。

竹崎分局長閻百川表示，山區氣候多變，即使沒有颱風侵襲，山區亦常有強降雨，在此呼籲民眾前往山區活動應注意安全。