大陸人氣男星蔡徐坤以選秀節目《偶像練習生》一炮而紅，雖然此後風波不斷，但也獲得一票粉絲支持，人氣不俗。誰料他今(26)日卻被大陸狗仔爆料曾與一名C女子發生性關係，並逼迫該女子墮胎，消息曝光後在陸網上引發熱議，然而，狗仔稍早前更加碼爆料，稱蔡徐坤招惹到的對象「還有別人」。

蔡徐坤26日被「推理君江小宴」爆出與C女發生性關係後，兩人有了孩子，但蔡徐坤卻讓C女將孩子打掉，而C女也自己去醫院墮胎，而蔡徐坤母親得知後，認為C女是想要敲詐自己兒子，並採取了3個行動，其一請工作人員聯繫C女；其二就是請私家偵探跟蹤；其三則是在C女家門口裝針孔攝影機。

截至目前，蔡徐坤方並未對相關傳聞做出回應。對此，除了狗仔「推理君江小宴」外，另一位娛樂狗仔「超能攝影陽陽」在今日稍早也開啟直播，表示：「現在蔡徐坤沒有任何動靜，我明天還會繼續爆他的料。」被問及「還有新東西嗎？」也透露蔡徐坤的相關爆料「還有別人」。

相關消息曝光後，也在微博上掀起兩極討論聲浪，不少網友留言指出：「每次看到這種消息，覺得最可憐的就是粉絲了」、「蔡徐坤工作室為何不出來回應啊」、「我希望你說的是真的，別傷害粉絲的感情」、「證據沒有、同框沒有、女方沒有，可信度不高啊！」