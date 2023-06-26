金曲客語入圍者與楊長鎮主委全體合影。（新視紀整合行銷提供）

最佳客語歌手獎入圍者合影與頒獎人合影。（新視紀整合行銷提供）

客委會主委楊長鎮今在記者會上致詞。（新視紀整合行銷提供）

客家委員會為鼓勵本屆金曲獎客語入圍者，今（26日）舉辦「客家音樂金曲獎交流會」，邀請眾多音樂產業人士與音樂人共襄盛舉。其中「生祥樂隊」以第4張專輯《江湖卡夫卡》入圍最佳樂團獎、裝幀設計獎。向來是得獎常勝軍的林生祥，家中已有9座金曲獎，卻坦言自己因失言已連續摃龜4次，希望今年能夠拿獎。

林生祥說，有回參加朋友的慶功宴，脫口說出「我從以前只要出現在頒獎典禮，沒有一次空手而回」，講完後再參加金曲、金音獎都摃龜，他覺得「是老天爺在懲罰我」，笑說最近經過恩主公廟都會跟神明說「請原諒我」。

他領軍的生祥樂隊已拿過2次最佳樂團奬，但上次是18年前，他笑說，感覺有點久了，他也謙稱其他入圍者都很優秀，讓他「心情有感受到後輩追殺越來越嚴重」。一旁的米莎今年入圍客語歌手等3項，將與金曲歌后彭佳慧搶獎，米莎說：「我對自己沒信心，對評審有信心，評審老師選喜歡的就好了。」表示典禮當天會帶幸運物鵝寶寶玩偶走紅毯。

客家委員會主委楊長鎮表示，客家音樂與時俱進、傳承創新，今年金曲獎客語相關共有9件作品，總計入圍19項，不少人當初是透過「客家流行音樂大賽」嶄露頭角，未來客委會也會持續舉辦推廣，發掘更多優秀的客家音樂人。

入圍最佳樂團獎的A Root同根生、入圍最佳客語歌手的VUIZE王鍾惟，以及山狗大樂團、邱舒、林鈺婷、柯智豪、彭柏邑、黃子軒等入圍者皆出席盛會，天王御用詞人方文山、音樂製作人丁曉雯也到場站台，預祝奪金。