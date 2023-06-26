6月28日是台北市立動物園大貓熊「圓寶」滿3歲的日子，動物園將在當天為牠送上由葡萄、紅蘿蔔、奇異果、甘蔗、鳳梨等水果製成的生日蛋糕，並補充圓寶2歲半開始獨立生活，是牠第一次獨自過生日，歡迎大家6月28日上午11時到訪動物園，陪圓寶享用生日蛋糕。

動物園長諶亦聰表示，圓寶2歲半時開始獨立生活，之前1歲和2歲生日都有媽媽陪伴，為了慶祝這特別的日子，動物園大貓熊館保育員們特別製作以冰塊為基底，添加葡萄、紅蘿蔔、奇異果、甘蔗、鳳梨等水果的生日蛋糕。

動物園表示，圓寶目前體重約94.5公斤，個性比小時候更穩定、有耐心，歡迎民眾當天入園陪獨當一面的圓寶享用蛋糕。

動物園補充，大貓熊全身上下覆蓋厚厚毛髮，保育員平時利用大型犬專用的毛刷幫大貓熊全身美容，當大貓熊突然感覺身體癢，會利用粗糙樹皮摩擦身體，尤其四肢碰觸不到的地方，藉此抓癢或是整理身上的毛髮，屬於正常的行為表現。

動物園表示，前陣子圓寶左後大腿及靠近臀部的區域毛髮斷裂，獸醫師隨即仔細檢查患部、進行各項採樣檢查釐清病因，並擬定定期藥浴護理計畫，針對圓寶的飼養環境進行清潔與消毒。

動物園說，經過治療後，圓寶脫毛的問題已獲改善，毛髮逐漸長回來，獸醫師與保育員將密切的觀察並定期追蹤，繼續提供最優質的照護，以確保每一隻動物的健康和幸福，請大家不用擔心。