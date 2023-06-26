民視推出台灣首位AI科技主播，今（26日）晚6點30分在民視無線台《全球看民視》首度登場，負責播報全球各主要城市的天氣概況，今登場時間前後不到2分鐘。前主播張齡予，得知民視將AI科技主播放在晚間6點30分新聞時段，驚呼「天啊！這麼重要的時段」，主播宋燕旻看完AI科技主播後，則表示不擔心將來被AI主播取代。

宋燕旻表示，「主播的工作本來就不是讀稿機，臨場應變是一位好的主播最大優勢，若是遇到突發事件，我相信自己一定會比人工智慧能更即時的反應，透過連線或是到現場轉播，這些都是現階段難以被取代的」。

她說，從去年開始，包括美國、南韓、印度等國家都在發展AI主播，就科技發展而言是很棒的一件事，「我很期待AI主播的發展，或許有天可以降低我們的工作量，或是讓我們有更多時間來製作品質更好的新聞，但現階段還是得靠文字記者或編輯協助寫AI主播的文稿，即使搭配Chatgpt還是有內容不即時準確的問題。」她坦言很難預料未來的科技會進步到什麼程度，目前最要緊的就是持續精進自己的播報功力，讓自己無可取代。

民視AI科技主播在播報全球氣象前，先用話家常的方式介紹西班牙天氣，「首都馬德里愈來愈熱，讓很多人熱到受不了只能躲在陰涼處，在豔陽下工作的人則是更辛苦，只能吹吹電風扇試圖降溫」，嘗試用此方式讓觀眾感受到親切感。

對於AI科技主播播報新聞，網友持正反兩面意見，支持的網友表示「蠻合理的，現有技術真的可以完全取代」，但多數網友並不看好，認為現在推行有點過早「試水溫吧？還需要觀察」。更有網友提出疑問，如果AI科技主播出錯，該由誰負責，「到時新聞出包就怪給電腦，真方便」、「亂報、亂發言的話，電視台要照單全收嗎？」

該位AI科技主播為民視與AI影像科技專家「光禾感知科技OSENSE」共同合作推出，雙方一同揀擇主播的長相、聲音。不擔心AI科技主播出錯？民視表示，節目內容為事先預錄，完全不會有出錯問題。民視新聞副總經理胡婉玲表示，「全球進入AI時代，民視勇於創新嘗試，花了近半年時間，選定一款音質，過去每天提供一份新聞稿，經由科技演算，讓AI主播練習，用這種方式訓練，讓AI主播播報口吻能更生動，且愈來愈流利」。