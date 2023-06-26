網紅「館長」陳之漢及其夥伴今(26日)宣布，將以「司法及居住正義」為訴求，於7月16日下午2時在凱達格蘭大道舉辦「公平正義救台灣」活動，號召民眾參與，讓執政者看到民眾的不滿，同時邀請總統蔡英文及民進黨、國民黨、民眾黨的總統參選人到場。媒體人張禹宣強調，這兩題完全命中侯友宜的本命區，沒有推託猶豫的必要，到底哪個是對支持度最有益的當務之急，這是政治敏感度的判讀，侯友宜不能缺席。

「凱道大遊行，侯友宜不能缺席！」張禹宣表示，館長陳之漢和他的夥伴今日前去總統府遞交邀請函。7/16上凱道的兩大訴求：司法正義、居住正義，這兩題完完全全是命中侯友宜的本命區，沒有推託猶豫的必要，更沒有不去的理由。比起柯文哲，侯友宜過去除惡務盡的警察身分，乃至今日民進黨執政的司法不公。別說是遊行，這才是侯友宜該主打的選戰主軸，與其整天提當年勇，不如以自身經驗擘畫未來司法的整改藍圖。

張禹宣指出，再者，居住正義，侯友宜更理應自豪的宣傳，執政五年至今在新北市兌現的社會住宅量體，超過3萬戶居全台之冠。從新完工的6760戶、到興建中的8156戶，累計起來都是傲視全台。不只是空喊口號，藉以讓社會大眾知道自己是實現房價平權的推手。

「但第一時間，當柯文哲一口答應時，侯友宜仍在遲疑？」張禹宣強調，侯言語上絕對支持，時間上若允許才會出席，再度犯了缺乏果斷的老毛病。從上週被問及出席與否到7月16日當天，足足有將近一個月的時間。之於侯友宜而言沒有時間安排問題，只有優先次序問題，到底哪個是對於支持度最有助益的當務之急，這是政治敏感度的判讀。

張禹宣直言，否則，當侯友宜仍還在猶豫之際，倘若柯文哲前去、郭台銘也突然出現在現場，屆時不管你社會住宅蓋幾棟，花了多少心力都將付諸流水。媒體會如何解讀、如何下標？他點出關鍵詞：「果斷、果斷、還是果斷！」