為提高民眾認識詐騙手法，加強民眾防詐意識，新北市蘆洲警分局今（26）日舉辦「治安會報」，邀請新北地檢署檢察官以自身辦案經驗，針對現今常見詐騙手法，以不同角度來分析、說明，希望藉由本身的專業，教導民眾如何有效防範詐騙。

為說明各項刑事工作成效及即時交換意見，蘆洲警方定期舉辦治安會報，除邀集轄區民意代表、里長、各級學校、區公所等單位外，更邀集轄內超商與銀行業者一同與會出席，此次更邀請檢察官親自宣導常見詐騙手法，期許強化與會人員之識詐概念，一同打造反詐封鎖線。

分局長林詮峰表示，目前詐騙類型以投資、網路購物、交友及解除ATM分期付款為常見手法，通常都先用LINE及各社群軟體加好友後，開始實施一連串的詐騙行為，提醒民眾切勿隨意加陌生人為好友。

另外，如接獲電話時先查看號碼是否顯示＋號，如＋2、＋886等，這類型號碼多為境外電話竄改，一定要立即掛斷，然後打110或165反詐騙專線查詢，謹記1聽、2掛、3查證，可有效減少被詐騙機會。