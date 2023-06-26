長年在大陸工作已婚的劉姓男子，2021年10月至12月間與在台灣的小三女友小花（化名）進行視訊通話，當時小花剛洗完澡於是邊視訊邊更衣，劉男見狀就擷取小花裸露上身的照片，直到12月22日凌晨，小花微信收到她的裸照，才知遭劉男偷拍，憤而提告，法院依妨害祕密，無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑4月，如易科罰金12萬元。可上訴。

判決書指出，劉男在大陸地區某處，與當時在台北市女友小花視訊通話，劉明知不得無故竊錄他人非公開之活動、身體隱私部位，竟基於妨害他人秘密之犯意，於該次視訊通話過程中，未經小花同意，無故以行動電話螢幕擷圖之照相功能，竊錄小花裸露胸部之影像，並儲存於該行動電話內。直到小花收到照片才知被竊錄。

劉男辯稱，當時她是我的女朋友，女友既然願意跟我視訊裸聊，就代表她同意讓我擷取本案照片，況且她平常也會傳送裸露身體隱私部位的照片或影片給我看。

但小花表示，當時與被告視訊通話時，並不是有意要跟他裸體聊天，而是我剛好要換衣服，劉男當時是我男友，所以我很自然地就在鏡頭前面更衣，完全不知道劉男有將我裸露胸部的畫面擷圖，事前我完全沒有同意劉男可以將我裸露胸部的照片擷存下來，直到收到微信傳來的裸照，我才得知遭被告偷拍。

法院審酌，被告無視法律對他人隱私權之保護，無故竊錄告訴人非公開活動、身體隱私部位，侵害告訴人之隱私，造成告訴人身心受創，且犯後仍飾詞卸責，未與告訴人達成和解，犯後態度不佳，劉男自陳碩士畢業、已婚，子女均已成年，目前擔任公司負責人，家境尚可等一切情狀，處有期徒刑4月，如易科罰金12萬元。可上訴。