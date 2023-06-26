明（27）日各地為多雲到晴，花東地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後天氣不穩定，西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。氣象局表示，中午前後雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣有連續出現36度高溫的機率，台北市、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣可能達到36度高溫。
氣象局指出，明天環境以東南風為主，各地為多雲到晴，迎風面的花東地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後天氣不穩定，西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地高溫約31到35度，其中雲嘉南、高屏、台北市及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。
氣象局說明，周三（28日）各地仍為多雲到晴，環境以東南風為主，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後天氣不穩定，西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。
周四至下周一（29日至7月3日）東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，清晨至上午南部地區亦有局部短暫陣雨。
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