30歲南韓球星黃義助（황의조），在2018年曾參加亞運男足決賽，並協助擊敗日本隊，2019年也參加亞洲盃成為國家隊選手，還被選為「足球先生」，近日他被匿名網友爆料私生活混亂，同時上傳關於他的私密影片，黃義助的經紀公司25日對外聲明會採取法律措施應對。

根據韓媒報導，25日自稱與黃義助交往的爆料者A，在社群平台發布以「國家足球國手黃義助的私生活」為標題的文章，內容指出黃義助劈腿許多女性，之後又會出國躲避關係，而且在交往過程中還未經女性同意，使用隱藏攝影機拍攝房事，為了證明爆料者A上傳一段沒有馬賽克的性愛影片，目前該貼文已被刪除，但仍引發軒然大波。

황의조의 사생활 의혹 - 티아라 효민 '그와 결혼할 바에야 죽겠다' 1년 전 인스타 글 재조명 / 소속사는 법적 대응 https://t.co/INidFwwROC — SYDN (@SYDN001) June 25, 2023

黃義助帳號已轉為私人。（圖／翻攝Instagram）

網上甚至有人販賣黃義助的影片，開價1千韓元到三千韓元（約23元到71元新台幣），黃義助的Instagram帳號目前是私人狀態。黃義助的經紀公司則表示「今日網路上出現了關於黃義助選手的無事實根據之謠言，以及與性有關的誹謗文」，首爾足球俱樂部的發言人為所屬球員發聲，透露黃義助去年在歐洲丟失手機，推測是有人撿到後利用手機中的訊息。不過黃義助2022年認愛T-ARA成員孝敏，戀情公開2個月就宣告結束，孝敏當時與黃義助分手後曾上傳英文課本內容，上頭寫著「我寧願死也不要跟他結婚」，如今前男友爆醜聞不免也讓外界聯想分手時是否早知道對方私生活堪憂。

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