美國國卿布林肯訪華後，日本是否應該推進與中國對話成為日本朝野熱議的話題。《日本經濟新聞》就此進行民意調查顯示，75%受訪者「應當推進」與中國對話，顯著高於回答「不認為應當推進」的比例（18%）。如果僅限於執政的自民黨支持層，則有更高的79%受訪者回答「應當推進」。

據《日本經濟新聞》報導說，布林肯6月18～19日訪華是拜登政府的部長級官員首次訪問中國，這是大約5年來首次有美國國務卿訪華。中國國家主席習近平與其會面並交換了意見，但這次訪問中北京並未同意重啟旨在避免意外衝突的軍事對話。

《日本經濟新聞》對於日本首相岸田文雄是否應與習近平進行首腦會談的調查顯示，回答「應該進行」的受訪者佔74%。回答「沒有必要」的受訪者僅為18%。

岸田首相在21日的記者會上表示，「包括我本人在內，力爭在所有層面進行緊密溝通」，他也提及訪問中國。雙方也有可能藉著2023年秋季的國際會議的機會在第3國會晤。上一次日中首腦會談是在2022年11月在泰國首都曼谷舉行。

岸田曾表示，將對中國在日本週邊的活動等傳達日方的關切，同時摸索旨在構建「有建設性且穩定的關係」的合作空間。此外，進與中國在經濟方面的交流，並儘早釋放在中國被扣的日本人將成為日中首腦會晤的課題。

報導說，日本外相林芳正曾於今年4月訪華，與中國國務院總理李強等人進行會見。中國國務委員兼國防部長李尚福6月上旬在新加坡出席亞洲安全峰會（香格里拉對話）時，曾與日本防衛相浜田靖一舉行了會談。