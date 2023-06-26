台北凱達於「2023大稻埕夏日節」期間推出「夏樂大稻埕」住房專案迎客。（台北凱達大飯店提供／陳韻萍台北傳真）

原價22800元，專案優惠每房9999元。（台北凱達大飯店提供／陳韻萍台北傳真）

800元的豪華套房，有全景落地窗完美直擊燦爛花火的浪漫展演，專案優惠每房9999元。（台北凱達大飯店提供／陳韻萍台北傳真）

百宴自助餐廳「夏日祭」美食盛宴，可吃到多款芒果系列甜點。（台北凱達大飯店提供／陳韻萍台北傳真）

每年仲夏，台北市的大稻埕煙火秀總吸引不少遠道而來的觀光客，今年活動首度升級為連續51天舉行的「2023大稻埕夏日節」，於7月1日開跑，一路進行至8月20日。響應大稻埕盛典，台北凱達大飯店推出住房與餐飲優惠，平日每房最低2699元起即可入住；每周三中低空煙火之夜再享百宴自助餐廳8折優惠，每人免千元即可大啖Buffet。

迎接疫後第一個暑假，升級版的「2023大稻埕夏日節」首度登場，天天有主題活動迎客，每周三晚間還會施放中低空煙火，8月20日更有大型煙火展演。距離大稻埕15分鐘車程的台北凱達大飯店，於「2023大稻埕夏日節」期間推出「夏樂大稻埕」住房專案，平日每房2699元起；入住加贈「國立台灣博物館四館聯票」，讓暑假多了尋寶的藝文知性感。

8月20日是浪漫七夕，大稻埕當晚會施放大型煙火，台北凱達限量推出「璀璨夏日住房專案」，標榜房內躺著就可觀看大稻埕煙火，便民價每房3699元起。此外，適合情侶共度七夕的豪華套房，有獨立客廳、寬敞臥室以及頂級衛浴搭配景觀泡澡浴缸，還有全景落地窗可完美直擊燦爛花火的浪漫展演，原價22800元，專案優惠每房9999元。

為配合「大稻埕夏日節」每周三的中低空煙火之夜，百宴自助餐廳同步於周三午、晚餐期推出8折優惠同慶，每位最低972元起即可用美景佐餐，暢享豐盛美食。百宴自助餐廳推出一系列「夏日祭」美食盛宴，包含豐富的海鮮冷盤搭配柏克金啤酒、多款以水果入菜的創意料理、清新風味的盛夏時蔬、「台灣復古懷舊冰菓室」的沁涼冰品、季節限定的芒果系列甜點等，繽紛多彩的餐點，同時滿足視覺與味蕾。

家宴中餐廳也趁勢推出酸香回甘的「檸檬番茄石斑魚套組」，基底以牛番茄與屏東盛產檸檬、台南西瓜綿一同熬煮， 放入低溫熟成的石斑魚，吸飽精華湯汁的魚片，口感細緻鮮嫩，最後搭配主廚精心研發的川味前菜與美味精緻的招牌小點，雙人份套組每份1680元即可品嚐。

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