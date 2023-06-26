美國蒙大州黃石河(Yellowstone River)上的鐵路橋在週六發生斷裂，在橋樑倒塌後，運載危險材料的火車因此落入水道，目前還無法排除。州政府與聯邦官員表示，車廂大致完整，裡頭的化學物品沒有外洩，初步檢測水和空氣也證明尚算安全。

美聯社報導，事件發生在蒙大拿州哥倫布鎮附近的鐵橋，當時有一列7節載有熱瀝青和熔融硫磺的車廂通過此處，結果就掉入湍急的河流中。事故發生地附近人口稀少，周圍環繞著牧場和農田。

蒙大拿州環境品質部發言人史東（Kevin Stone）表示，環境部在第一時間就前往採樣水質，初步結果是「沒有石油碳氫化合物汙染。後續的水質測試還會繼續進行，直到清理完成為止。」

與此同時，負責空氣檢測的邁洛特(Rich Mylott)說，沒有檢測到任何有毒氣體。

火車屬於蒙大拿州鐵路公司(Montana Rail Link)，該公司發言人加蘭德(Andy Garland)說，裡頭的貨物是熱瀝青和熔融硫磺，萬一發生洩漏，與,河水混合後會迅速冷卻、硬化並凝固，污染也就不致於持續擴散。

另一方面，由於當地位置偏遠，而且車輛受損嚴重，所以工作人員仍在試圖尋找合適的工具，以及移走車輛的最佳方法。

事故原因尚不清楚，聯邦鐵路管理局正在對橋樑斷裂原因進行調查，但沒有初步的推測可供分享。

一種看法認為，可能持續的河流反覆氾濫造成的。加州大學伯克萊分校(UC Berkeley )退休工程教授比亞(Robert Bea)說，黃石河持續的侵蝕或沖刷，可能會導致橋墩失去支撐，終於造成沖毀。

這推測是合理的。去年黃石公園發生了創紀錄的洪水，對黃石國家公園和蒙大拿州鄰近城鎮造成了廣泛破壞。蒙大拿州交通部每年都會對該橋檢查兩次，最近一次檢查是在五月進行的，現在也要瞭解當時的調查是否出現疏失。

橋樑斷裂還導致提供網路服務的光纜斷裂，只能以備用線路連結，導致附近的網路速度變得奇慢。