今天下午17時許，南港區研究院路二段一間餐廳發生一起糾紛，餐廳門口桌椅遭人毀損並堆放在大門口。（圖／警方提供）

台北市南港區研究院路二段一間餐廳，今天下午17時許，發生一起糾紛，餐廳門口桌椅遭人毀損並堆放在大門口，警方獲報到場，經初步了解為鄰居間因餐廳衛生糾紛而引發不滿，鎖定犯嫌54歲孫男，並通知到案說明

警方表示，26日17時許警方獲報，南港區研究院路二段某餐廳有糾紛案件，經初步了解因餐廳衛生問題與鄰居間發生糾紛而引發不滿，警方到場蒐證訪查，經調閱相關監視器，鎖定54歲孫姓男子，並已通知到案說明，另店家亦提出恐嚇告訴，警方依規定受理偵辦。