搭機真的要小心！近日一名部落客說，她搭飛機時，隔壁鄰座乘客跟她聊很開心，而那位乘客的行李裝毒品，下飛機時一直要她幫忙拿，讓她差點變成毒品走私共犯。

原PO近日在臉書發文說，如果你經常搭飛機，要提防友好的鄰座鄰居，她遇到一位女乘客，一開始請她把包包放進頭頂的置物箱，之後就開始跟她聊天，2人在飛行全程都聊得很開心，不久後飛機準備下降，而女子突然開始肚子痛，她馬上按服務鈴呼叫空姐，而女子突然以「我的女兒」來稱呼她。

空姐說，除了給止痛藥沒其他辦法，只能等飛機降落。原PO表示，當空姐宣布機上有緊急醫療狀況，女子開始哭泣，緊拉著她的手，「每個人都以為我們認識彼此。」

當他們抵達杜拜機場，原PO準備跟她道別，而女子卻要她幫忙拿行李，原PO表示，當他們在檢查行李時，她突然聽到騷動，因為她的「新朋友」狂奔，幸好最後還是被機場警察逮捕。

女子大喊，「我的女兒，妳怎麼能這樣對我。」原PO說，女子的行李裝毒品試圖栽贓她，「幸運的是，另名男子幫她作證，2人剛剛才在機上碰面。」之後她被問了一連串問題。原PO強調，無論在飛機上或機場，永遠不要碰任何人的行李。

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