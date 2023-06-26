蔡英文總統日前公布修正《考選部組織法》，考選部今天表示，未來政策主軸將朝國考數位轉型、測驗技術發展及強化人才招募等三面向推進，其中測驗技術發展部分，將評估運用多元選才測驗方式，考選部也研議性向測驗納入國家考試選才機制的可行性

現行公務人員考試以傳統的紙筆測驗為主，著重於評量應考人專業知識與認知能力，考選部認為，單純只以知識概念學習成效的成就測驗，來評估應試者是否適合擔任公務人員，恐不足以因應未來公務人力的整體發展需求。未來宜納入多元評量方式，使用人機關能夠將不同潛能的公務人員選拔到較適合的位置，讓公務人力發揮最大的效用。

考選部表示，性向測驗已被廣泛運用於其他國家或私部門人事決策，國家人才之甄補宜善加利用。因此，對於如何將性向測驗納為公務人員考試方法之一，該部籌劃甚久，多年來屢次邀請學者專家表達專業見解、委託可行性專案研究、完成初期試題研發編製並辦理預試。

日前甫出刊的《國家菁英季刊》第16卷第1期，考選部也商請國立政治大學余民寧教授規劃「性向測驗與國家考試多元評量機制」專題，邀請多位學者專家發表文章，建議國家考試如要實施性向測驗，施測日期應與一般成就測驗的時間不同，可以在第二階段以電腦化測驗方式來執行，考後不公布全部試題。

學者專家也認為，應儘快籌組推動小組來設計試題及各類科常模，建置題庫，同時也應向民眾宣導採行性向測驗的優點，增加民眾的信任，並介紹適用於高階人才招募及甄選的評鑑中心法，以期對國家考試採納性向測驗的評量設計有所助益。

考選部表示，任何考選制度之變革，均應從影響層面最小處著手，以期後續推動順利，性向測驗如真正落實在公務人員選才機制，需要從人、事、時、地、物等多方面作仔細規劃，才能發揮真正的效用，目前尚無具體推動的時間表。考選部將持續與用人機關、公共行政學界及測驗評量專家等充分討論，謹慎研議國考如採性向測驗的推動模式。