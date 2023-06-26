在24日上午中國大陸解放軍派出殲10、殲16等各型機19架次擾台，其中有8架次越過台海中線並抵近24浬線。對此，退役少將栗正傑26日就表示，「現在戰機超音速飛行，五分鐘就可以到台北市上空了，24海浬只有兩分鐘的時間，就到台北市上空了」，引發討論。

栗正傑26日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這一次很明顯，蔡英文跟國防部在戰略上面真的是藐視共軍，這麼嚴重的事情，居然連防空警報都沒發，他們除了殲10之外，後面還會有殲16，今天賴清德講抗中保台，不要講抗中了，你這樣要怎麼保台？」

栗正傑更直呼，若根據「臺澎地區防空警報器發（試）放及維修實施規定」來講，敵機距離我們70海浬就要發布警報，栗正傑也提到，「現在戰機超音速飛行，五分鐘就可以到台北市上空了，24海浬只有兩分鐘的時間，就到台北市上空了，導彈就可以直接攻擊總統府了，我們可能連槍上面裝子彈上膛都還來不及，如果說這種飛機到我們上空，空軍已經沒有預警時間了，更不要講說防空飛彈，要瞄準射擊也要把火控雷達打開」。

栗正傑最後更說，「我們講威嚇，嚇阻就是我有能力做得到，第二個就是我有這個決心把你打掉，我戰機就馬上飛上去貼著飛行，把對方逼走，以展現我們捍衛領空的決心，不能光嘴巴講啊，這件事比上次裴洛西訪台的圍島演習還嚴重」。